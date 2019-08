Case | in Sicilia compravendite con il segno più | riparte il mercato immobiliare

Incendi in Sicilia : rogo minaccia le Case nel Catanese : Un Incendio è divampato in provincia di Catania: i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere, con l’ausilio di due elicotteri, le fiamme che minacciano alcune abitazioni ad Aci Castello, sulla collina che sovrasta la frazione di Acitrezza. L'articolo Incendi in Sicilia: rogo minaccia le case nel Catanese sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi in Sicilia : vasto rogo minaccia le Case nella periferia di Catania : Incendio nel quartiere periferico di Librino a Catania: il rogo sta minacciando alcune abitazioni tra viale Moncada e lo stradale Giulio. In fiamme vegetazione e sterpaglie. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro con autobotti. La situazione è costantemente monitorata. L'articolo Incendi in Sicilia: vasto rogo minaccia le case nella periferia di Catania sembra essere il primo su Meteo Web.

Casellati : Camilleri ha fatto conoscere al mondo la sua Sicilia : La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha ricordato in Aula lo scrittore e intellettuale Andrea Camilleri, morto questa mattina all'ospedale Santo Spirito di Roma a 93 anni. "Nella sua vita è stato tante cose: scrittore, autore televisivo, sceneggiatore, insegnante e divulgatore, e sempre i tratti dell'unicità, della fantasia e dell'originalità ne hanno caratterizzato le opere. Ha fatto conoscere al mondo la sua Sicilia - ha aggiunto la ...

Patto di sviluppo del Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario di Ragusa : Incontro al Corfilac di Ragusa, per il rinnovo del Patto di sviluppo del Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario

Incendi in Sicilia : fiamme a Lipari nella notte - Case minacciate : Paura nella notte a Lipari: oltre 25 ettari di macchia mediterranea sono stati distrutti da un Incendio divampato nella notte nel rione San Calogero. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, hanno minacciato diverse case e una fattoria. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e volontari. Si registrano ancora focolai in località Palmeto, San Calogero e Quattropani. L'articolo Incendi in Sicilia: fiamme a Lipari nella notte, case ...

Incendi in Sicilia : Case minacciate dalle fiamme nel Catanese nella notte : Dopo ore di lavoro è stato domato nella notte l’Incendio di sterpaglie e macchia mediterranea che si è sviluppato in località Vampolieri, zona collinare di Aci Castello. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, una del distaccamento di Acireale e l’altra del distaccamento Nord. Sono state evacuate in via precauzionale alcune persone da case che erano minacciate dall’avanzata delle fiamme. Il fronte è stato poi circoscritto ...