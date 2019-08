Fonte : agi

(Di venerdì 2 agosto 2019)ildelsequestrato a Gianlucaè a disposizione degli investigatori impegnati nell'inchiesta sui presunti fondi russi finiti alla Lega. È quanto si apprende da fonti vicine all'inchiesta dopo che, nei giorni scorsi, era trapelata l'esistenza di un "problema tecnico" che aveva impedito di "leggere una parte dei contenuti" del telefono dell'ex portavoce di Matteo Salvini e presidente dell'associazione Lombardia-Russia, indagato per corruzione internazionale. Di questoil difensore di, l'avvocato Lara Pellegrini, ha chiesto la restituzione depositando un'istanza al tribunale del Riesame dopo i sequestri effettuati dalla Guardia di finanza lo scorso 15 luglio. Dietro al difficile accesso per un "problema tecnico" era stato ipotizzato l'uso di particolari 'protezioni' rispetto a dati e documenti personali. L'avvocato ...

sulsitodisimone : Tutto il contenuto del cellulare di Savoini a disposizone dei pm milanesi - SimoneM1978 : RT @dangdaide: @BarillariM5S Siete stati fortunati, i parlamentari della Repubblica Italiana hanno dovuto votare Il bilancio dello Stato a… - giuseppemeloni1 : @MenteObliqua No, se so il contenuto. Questo vale per tutto quello che la vita mi offre . Mi incuriosisce lo sconosciuto. -