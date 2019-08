Insulti al videomaker di Repubblica | Salvini sta abusando dell’educazione E pure di se

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Forse il capo della Lega, vicepremier e ministro dell’Interno (eviterò di nominarlo per spostare l’attenzione dal nome alle innumerevoli funzioni e disfunzioni pubbliche) non se ne rende conto. Però dovrebbe capire che – con l’esibizione costante di metodi fascistoidi e/o da bullo del rione – non stasoltanto delle regole democratiche e di quelle, importanti,. Stadi se stesso. Perché il suo corpaccione – esibito in ogni divisa, boxer, felpa e situazione – non può contenere all’infinito la mole di aggressività e cattiveria che lui ci sta stipando dentro. Rischia, metaforicamente e politicamente, di fare la fine di certi supercattivi dei fumetti della Marvel, quelli che accumulano così tanta energia negativa da collassare e implodere, senza che ci sia nepbisogno dei supereroi (categoria per altro molto fiacca ...

