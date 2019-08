Il multiplayer di Call of Duty | Modern Warfare si mostra in alcuni video gameplay

Il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare getta la maschera : primo trailer e tutte le novità ufficiali : La modalità multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare non ha più segreti. Come promesso, il publisher Activision e gli sviluppatori di Infinity Ward hanno infatti mostrato alla stampa di settore e a tutti gli appassionati il multiplayer della prossima incarnazione della celebre saga FPS, quella più giocata dell'intero panorama videoludico. E lo hanno fatto con un primo trailer altamente spettacolare, in cui azione al cardiopalma, proiettili ...

Donne soldato in Call of Duty Modern Warfare : il multiplayer si tinge di rosa : La rinascita di Call of Duty Modern Warfare è sempre più vicina. Mentre i videogiocatori si preparano ad abbracciare tutti i titoli in uscita nel corso del mese di agosto, il debutto del soft reboot della saga FPS più venduta di sempre è fissato per il 25 ottobre. Le piattaforme di riferimento sono PC, PlayStation 4 e Xbox One, che andranno quindi ad accogliere un rilancio tanto voluto dagli appassionati quanto dagli sviluppatori di Infinity ...

