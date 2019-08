Da «Zingaraccia» a «Ti piace filmare bambini?» | le frasi del ministro dell’Interno

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 2 agosto 2019) «Ma vi pare normale che ci sia una zingara di un campo rom abusivo a Milano, unache va a dire: “Salvini dovrebbe avere un proiettile”? Preparati che arriva la ruspa, amica mia». Matteo Salvini è sbottato contro una donna del campo rom di via Monte Bisbino, periferia nord di Milano, che ce l’aveva con lui. A SkyTg24 ha detto: «Tu preparati che ad accogliere la ruspa, cara la mia zingara, poi vediamo». Nelle stesse ore, se la prendeva anche contro Valerio Lo Muzio, il videomaker di Repubblica che ha filmato lo scoop di Salvini Jr sulla moto d’acqua della Polizia di Stato: «Mi vergogno per chi coinvolge inella polemica politica. Vada a riprendere i, lei che è specializzato e letanto. Vada a riprendere iin spiaggia», ha attaccato dalla spiaggia di Milano Marittima, in conferenza stampa. Il cronista ha replicato: «Mi sta dando del ...

