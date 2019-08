Conte:Ue sostenga Sud,aiuti su migranti

La presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen è giunta a Palazzo Chigi accolta, nel cortile della sede del Governo,dal premier Giuseppe. "Vogliamo che le decisioni assunte dalle istituzioni Ue siano e vengano percepite dai cittadini come sempre più chiare, sempre più trasparenti". Chiede poi "pieno sostegno dell'Europa" per il rilancio del Sud e suidice: non è pensabile che il problema sia solo per i Paesi di primo arrivo.(Di venerdì 2 agosto 2019)