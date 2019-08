Autostrade | previsto uno sciopero a singhiozzo il 4 e 5 agosto per turnisti e casellanti

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) I Sindacati impegnati nella trattativa per il rinnovo del contratto dei lavoratori di trafori e, non sono riusciti a raggiungere un accordo e hanno proclamato uno"a" nelle giornate di domenica 4e lunedì 5. Secondo l'autorevole fonte ANSA, loè stato confermato, in particolare, per inon soggetti alla Legge 146. Trattative infruttuose Due giorni di trattative non sono serviti a raggiungere un compromesso che riavvicinasse le due parti. Di conseguenza, Fit Cisl, Filt Cgil, Sla Cisal, Ugl Trasporti e Uiltrasporti, hanno concordato un'agitazione che porterà ad uno stop degli addetti ai caselli e coloro che lavorano a turni. I sindacati hanno anche spiegato che dalla manifestazione resta escluso tutto il personale che è sottoposto alla regolamentazione provvisoria del settore e alla legge sullo....

nuovaradio1485 : ??Ricordiamo che il 4 e 5 agosto è previsto lo sciopero del personale delle #Autostrade ??, compresi i #casellanti. Q… - BussoloMarco : RT @Comincini: E così, come previsto, la #TAV si farà. Dopo aver costruito una campagna elettorale per dire NO al TAP, NO all’ILVA, NO all… -