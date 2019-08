Al Google Camp di Selinunte il principe Harry d’Inghilterra | è polemica

Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 2 agosto 2019) Ilditra le polemiche. I Vip sarebbero ecologisti ma solo a parole, sono inquinatori nei fatti. Il meeting diorganizzato in Sicilia sta generando un fitto vespaio di polemiche, soprattutto sulla stampa in inglese. Sui tabloid della stampa popolare britannica, come su altre testate in giro per il mondo, la critica impazza contro l’ipocrisia imputata agli ospiti d’onore che nei giorni scorsi hanno partecipato in Sicilia, nell’esclusivo resort Verdura, al: evento organizzato dal gigante tecnologico Usa al costo di una ventina di milioni di euro per discutere di cambiamenti climatici. Sono infatti 114 i jet privati visti atterrare all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo per l’occasione. A disposizione, oltre a elicotteri e yacht, d’un parterre d’invitati di tutto rispetto. Per quanto riguarda la ...

team_world : Fermi tutti: #HarryStyles è in Italia ?? ospite a Google Camp a Selinunte! Tutto su Harry in Sicilia e le PRIME FOT… - 432wps : RT @LileStarseed: Dots connected. Google Camp> Famiglia Forte> #Epstein> Tom Guinness>...Rachel Chandler Guardate, i [personaggi] nostra… - MichelottiMarco : RT @miia_2018: 114 jet di VIP e megayacht vari a Selinunte per discutere di 'cambiamenti climatici' al Google camp. Tra gli ospiti: Lagarde… -