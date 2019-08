A 9 mesi dalla gara già più di 1000 iscritti per la Roma Appia Run 2020 dedicata ad Abebe Bikila : Roma Appia Run: XII edizione Roma – Domenica 19 aprile 2020 è una data da segnare fin d’ora sul calendario per tutti gli amanti del running: è il gran giorno della Roma Appia Run, manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sulla distanza di 4 e 13 km, organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio di CONI, Fidal, Roma ...

GIANCARLO MAGALLI/ Divorzio dalla moglie Valeria Donati : 'ho sofferto per mesi' : GIANCARLO MAGALLI si racconta a Paola Perego a Non disturbare. Confessa la sofferenza per il Divorzio dalla prima moglie Valeria Donati e il rapporto con le sue due figlie

San Gennaro Vesuviano - papà lancia la figlia di 16 mesi dal balcone e si butta di sotto. Lei è morta. «Si stava separando dalla moglie» : papà uccide la figlia di 16 mesi, poi si getta dal balcone. Il dramma si è consumato a mezzogiorno circa in provincia di Napoli. A San Gennaro Vesuviano, in via Cozzolino, un 35enne ha...

Bimba di 18 mesi morta precipitata dalla nave crociera. Il nonno : «Non l'ho sporta - la finestra era aperta» : Sporge la nipotina dalla nave da crociera e la bambina muore. Dopo giorni di silenzio parla il nonno della piccola di 18 mesi, la piccola Chloe Wiegand, deceduta dopo essere caduta sul molo in...

Appalti - in cinque mesi partito il 96% dei cantieri nei piccoli Comuni finanziati con 400 milioni dalla legge di Bilancio : In soli 5 mesi il 96% dei microAppalti affidati dai piccoli Comuni grazie ai 400 milioni stanziati con l’ultima legge di Bilancio si è trasformato in un cantiere per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici. A dare conto dello sprint dei lavori, definito “una sorta di miracolo nel panorama italiano dei lavori pubblici” in cui mediamente per appaltare e realizzare piccole opere ci vogliono più di due anni e ...

Nonno fa penzolare nipotina di 18 mesi fuori dalla finestra della nave : bimba precipita e muore : Una bimba di 18 mesi è morta dopo essere caduto da una nave da crociera. Secondo quanto ricostruito la piccola sarebbe scivolata dalle braccia di suo Nonno che si trovava all'undicesimo piano della nave Freedom of the Seas di Royal Caribbean. Un volo di quasi 50 metri terminato sul cemento sottostante mentre la nave era attraccata a San Juan, Porto Rico. La bimba è stata ricoverata in ospedale alle 16:30 circa (ora locale, le 10.30 in Italia), ...

Erano un limite! Sorelline di 3 anni e 16 mesi uccise in modo atroce dalla mamma : Tre anni una, sedici mesi l’altra: due Sorelline morte ammazzate nel giro di diciotto giorni per mano della mamma, secondo le accuse. Louise Porton, 23 anni di Rugby, Regno Unito, avrebbe ostruito le loro vie respiratorie. Il processo a suo carico per la morte delle piccole Lexi Draper e Scarlett Vaughan si è aperto in questi giorni, ma i fatti risalgono al gennaio 2018. Prima è morta Lexi, la maggiore delle due.\\ Il 2 gennaio la bimba è stata ...

«Ricomincio dalla scuola di politica» - il ritorno di De Luca jr 18 mesi dopo : Ad un anno e mezzo dalle dimissioni, il secondogenito del governatore prepara il suo ritorno. Con una scuola politica a Salerno dedicata ai giovani amministratori e un libro sull'inchiesta...

Salerno - morta bimba di 8 mesi morta : aveva lividi sul corpo - genitori ascoltati dalla polizia : Gli agenti della squadra Mobile di Salerno e quelli del commissariato di Nocera Inferiore stanno cercando di far luce su un inquietante caso di cronaca ascoltando i genitori, i sanitari intervenuti e...

Bimba di 8 mesi morta nel Salernitano : lividi sul corpo - genitori ascoltati dalla polizia : Gli agenti della squadra Mobile di Salerno e quelli del commissariato di Nocera Inferiore stanno cercando di far luce su un inquietante caso di cronaca ascoltando i genitori, i sanitari intervenuti e...

J-Ax difende Sfera Ebbasta dopo mesi dalla tragedia di Corinaldo : “Vergognosa la reazione dei media” : A distanza di molti mesi dalla tragedia di Corinaldo, J-Ax difende Sfera Ebbasta dall'attacco dei media, che a suo dire è stato veramente esagerato. Intervenuto su Radio2, J-Ax ha spiegato il suo punto di vista sull'accaduto, dal quale sono trascorsi diversi mesi senza che ancora i familiari delle vittime abbiano trovato giustizia. Queste le parole di Alessandro Aleotti, che ha preso le difese di Sfera Ebbasta, ora impegnato nelle ...

Ballata per Genova : un concerto per Genova a 10 mesi dalla tragedia : La serata evento vuole celebrare Genova e i suoi abitanti a 10 mesi dal crollo del Ponte Morandi, con uno show ricco di celebrità dal mondo della musica e dello spettacolo.

Torna dalla festa - mamma di sei figli dimentica la piccola di 3 mesi in auto : la trova morta : La donna di 44 anni era stanca ma non aveva voluto rinunciare alla festicciola per l'arrivo di un nuovo bebè di una sua amica e aveva portato con sé anche la figlioletta. Al ritorno ha parcheggiato ed è andata a dormire senza rendersi conto di non aver fatto scendere la neonata dall'auto.Continua a leggere

Rimini : cane di 4 mesi legato senza acqua né cibo in un box al caldo cocente - salvato dalla Polizia : Tenuto in box fatto di lamiere, al caldo e con una corda al collo lunga solo mezzo metro, fissata a un masso di cemento ed a un moschettone fisso, tanto che l’animale, un pitbull di quattro mesi, non poteva neanche girarsi su se stesso e come se non bastasse senza acqua né cibo. Il cane ritrovato in questa situazione al limite è stato salvato dalla Polizia di Stato di Rimini durante un controllo al parco Marecchia nei pressi di un circolo ...