Xbox Game Bar | ecco i 7 video di Microsoft

Pandemic - Downwell e altri giochi entreranno a far parte dell'Xbox Game Pass ad agosto : Microsoft ha annunciato il primo round di titoli in arrivo su Xbox Game Pass ad agosto. Attualmente i giochi annunciati sono sei.A partire da domani 1 agosto Ashes Cricket sarà reso disponibile insieme a Pandemic e Downwell. La settimana dopo, l'8 agosto, sarà il turno di The Jackbox Party Pack 2 and Space Hulk Tactics.La settimana dopo, l'11 agosto, Slay the Spire entrerà a far parte del catalogo. Alcuni titoli saranno disponibili tramite Xbox ...

Annunciati i Games With Gold di agosto 2019 : ecco i giochi Xbox da scaricare gratis : Finalmente ci siamo, i Games With Gold di agosto 2019 sono stati Annunciati in via ufficiale da "mamma" Microsoft. Come impone la tradizione, il colosso di Redmond - grazie al trailer visibile più in basso pubblicato sul blog di Major Neloson - è andato a svelare quali saranno i giochi per Xbox One e Xbox 360 da poter mettere in download il prossimo mese. A patto di essere abbonati al servizio Xbox LIVE Gold, utile anche per giocare in ...

Borderlands : Game of the Year Edition è gratis questo weekend con Xbox Live Gold : Se non l'avete ancora fatto e volete provare a giocare ai capitoli precedenti prima di immergervi in Borderlands 3, sappiate che Xbox Live Gold vi permette di provare da oggi fino al 21 luglio Borderlands: Game of the Year Edition.Dal momento che l'edizione in prova è un GOTY avrete la possibilità di provare tutti e quattro i pacchetti add-on inclusi. Inoltre, se decidete di acquistare il gioco una volta terminato il periodo di prova, sappiate ...

Xbox sarà presente alla Gamescom 2019 : Dopo l’incredibile successo di E3, siamo lieti di annunciare che Xbox sarà presente alla Gamescom 2019 di Colonia. Durante l’evento sarà presentata una line-up imperdibile di giochi realizzati da developer provenienti da tutto il mondo, con quasi 200 postazioni presso i loro stand, tra cui il primo hands-on pubblico di Minecraft Dungeons e della modalità Horde di Gears 5, oltre alla possibilità per i fan in Germania di provare Project xCloud per ...

Solo 1 euro per Xbox Game Pass Ultimate : come prolungare l’abbonamento al prezzo più basso : Xbox Game Pass Ultimate è l'ultima trovata di Microsoft in fatto di servizi, presentata ufficialmente dal palco della sua conferenza in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Per i pochi che ancora non lo conoscessero e che non ne abbiano sfruttato gli evidenti vantaggi, ricordiamo che si tratta di una sorta di abbonamento definitivo che al suo interno va a comprendere Xbox Game Pass per Xbox One, Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold. ...

Convertire i mesi di abbonamento Xbox Game Pass e Live Gold a Ultimate con solo 1 Euro? Microsoft ci spiega come : Microsoft ha deciso di venire incontro ai propri utenti spiegando come ottenere il massimo da Xbox Game Pass Ultimate. In un post pubblicato sul sito ufficiale di Xbox, il colosso di Redmond ha chiarito in che modo Convertire i mesi di abbonamento Xbox Game Pass e Live Gold a Ultimate con solo 1 Euro.come afferma la stessa compagnia, si tratta di un trucco, del tutto lecito, che i fan già conoscevano, ma andiamo con ordine.Innanzitutto, per chi ...

Partono oggi i Super Game Sale e i Deals with Gold di Xbox : Microsoft ha lanciato oggi i suoi saldi estivi che permetteranno ai giocatori Xbox di portarsi a casa decine di titoli Xbox One ed Xbox 360 a prezzi molto vantaggiosi. Come se non bastasse il tutto è stato lanciato in contemporanea con i Deals with Gold settimanali, amplificando le offerte a disposizione dei clienti.Di seguito vi riportiamo una lista con le offerte più interessanti, ma tenete conto che i titoli scontati sono molto di più:Prima ...

Partono i saldi Xbox Super Game Sale il 16 luglio : i migliori giochi Xbox One in offerta : Microsoft lancia a sorpresa gli Xbox Super Game Sale nella giornata di oggi, 16 luglio. Proprio mentre il popolo videoludico - e quello geek più in generale - si sta lasciando fisiologicamente trascinare dalle due giorni dell'Amazon Prime Day, vale a dire i tanti sconti sii listini del colosso dello shopping online dedicati a tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime. Sconti che noi di OptiMagazine abbiamo selezionato accuratamente per voi, ...

100€ di sconto su Xbox One S con Gamepad e Abbonamento in regalo! [Prime Day] : Eccoci ormai nelle ultime ore di questo Prime Day Amazon 2019! Manca poco ma le offerte continuano ad arrivare, e se stavate aspettando una console gaming a poco prezzo, siete stati accontentati! Ecco a voi leggi di più...

Gli studi first-party di Xbox dovrebbero lanciare 14 videogiochi su Xbox Game Pass nei prossimi 18 mesi : Per quanto Xbox Scarlett sia ovviamente uno degli elementi più interessanti del futuro di Microsoft, non si può negare il fatto che la divisione gaming del colosso di Redmond stia ponendo particolare enfasi su due aspetti strettamente correlati: i titoli proposti dagli Xbox Game studios e l'Xbox Game Pass.Come Phil Spencer stesso ha sottolineato, la divisione Xbox non punta a vendere console ma a vendere servizi e per venderli è necessario che ...

GameStop è soddisfatta per la presenza di lettori ottici su PS5 e Xbox Scarlett : In un'intervista con GameSpot, il CFO di GameStop, Frank Hamlin, ha affermato che la compagnia è felice per la scelta di Sony e Microsoft di integrare un lettore ottico su PS5 e Xbox Scarlett.Secondo Hamlin, entrambe le compagnie sanno bene che, nonostante il crescente successo del mercato digitale e dei servizi ad abbonamento come Xbox Game Pass, in molti preferiscono ancora avere l'opzione di acquistare copie fisiche dei loro titoli ...

"Xbox Game Pass è il primo servizio in abbonamento giusto per gli sviluppatori" : Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento per i giochi simile a Netflix che Microsoft sta cercando di spingere con forti investimenti, è stato l'argomento principale di un panel ospitato a Gamelab 2019. L'ex boss di Playdead, Dino Patti, che ha recentemente fondato Coherence e Jumpship, ha dichiarato quanto segue, segnala Wccftech:"Con i modelli di abbonamento, ci sono due punti di vista: quello del consumatore e quello dello sviluppatore. I ...

L'aggiornamento di luglio di Xbox offre nuove funzionalità per Xbox Game Pass e Xbox Skill per Alexa : Il team Xbox è stato impegnato a preparare nuove funzionalità per L'aggiornamento Xbox di luglio 2019. Questo update include un nuovo modo di interagire con Xbox Game Pass, il supporto in altri paesi per Alexa e la nuova Xbox Skill per i comandi vocali di Alexa. Ecco tutte le novità spiegate direttamente da Major Nelson: nuove funzionalità per Xbox Game Pass Xbox Game Pass offre una libreria curata di oltre 100 giochi di alta ...

Xbox Game Pass : cosa ne pensano gli sviluppatori? : I servizi di abbonamento come Xbox Game Pass, EA Access e PlayStation Now sono delle scelte valide per quei giocatori che non si lasciano scappare nessuna novità.Ma queste offerte sono sempre un buon affare per quanto riguarda gli sviluppatori? Durante l'evento Gamelab tenutosi da GamesIndustry, gli sviluppatori di una serie di studi hanno detto la loro."I consumatori vogliono il maggior numero di giochi possibile ed ovviamente non si può ...