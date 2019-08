Fonte : romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2019) SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PERTRA LA CASILINA E L’ARDEATINA , AUTO IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO, MENTRE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA CI SONO ATTESE IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE AURELIA , LAVORI CHE DOVREBBERO CONCLUDERSI L’8 AGOSTO PER LAVORI AUTO IN FILA SULLA VIA FLAMINA TRA LABARO E VIA DI GROTTAROSSA CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ...

PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Cassia prossimità via Braccianense, possibili rallentamenti causa #incidente in direzione Roma. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-08-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - StanzaBalocchi : Operazione “Aquila Nera”. La Polizia di Stato spezza canale di rifornimento internazionale arrestata associazione d… -