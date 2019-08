Perché non potrei mai essere un lavoratore dipendente con un contratto a tempo

28enne si fa amputare la sua gamba destra Perché sin da quando era bambino non gli piaceva : Una storia assurda quella di David Openshaw, un ragazzo di soli 28 anni, che si è fatto amputare la sua gamba destra. Il ragazzo già dall’età di quattro anni desiderava che una delle sue gambe fosse amputata perché, a suo dire, lo faceva sentire molto a disagio con i suoi coetanei. Il ragazzo si è rivolto a molti chirurghi australiani che però hanno sempre rifiutato di effettuare l’operazione per amputargli la gamba. David ha ...

Arisa spiega Perché porta i capelli rasati : "Non solo per stile - tendo a strapparli" : Come porti i capelli, bella Arisa? È quello che si chiedono in molti ogni qualvolta che la cantante di Sincerità decide di cambiare look e di mostrarsi sui social con una nuova acconciatura. Dall'iconico caschetto di Sanremo 2009, alla lunga parrucca liscia castana che tante polemiche scatenò tra i fan, Arisa non ha mai nascosto una particolare indole trasformista. Tuttavia, dietro al desiderio di un nuovo taglio, non c'è sempre un'esigenza ...

Divieti di balneazione per Escherichia coli : Perché non si può fare il bagno? : Il 30 luglio è stato disposto dai comuni interessati il divieto di balneazione temporaneo in 18 punti del litorale romagnolo: 13 punti nel riminese, due zone a Lido di Volano (Ferrara), uno a Savignano, uno a Cesenatico e uno San Mauro, nella provincia di Forlì-Cesena. Il motivo è lo sforamento, rilevato dall’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), dei parametri di legge ...

Non disturbare - Marco Masini apre il suo cuore : "Perché mi dicevano che portavo male" : Marco Masini apre il suo cuore a Non disturbare di Paola Perego. Il cantante toscano ha raccontato la sofferenza vissuta per la morte della madre, scomparsa quando lui aveva solo 18 anni. “Era sorridente, positiva e seria. Mi rimproverava spesso ma lo faceva con dolcezza. Lei mi avrebbe rimproverato

Naomi Campbell racconta non mi hanno fatto entare in un hotel Perché sono nera : La top model Naomi Campbell è stata respinta in un hotel perché nera, racconta la sua esperienza che definisce «rivoltante» avvenuta durante l’ultimo festival di Cannes. Era in compagnia di una sua amica e il motivo del diniego, secondo la “Venere nera”, sarebbe stato il colore della loro pelle. Il nome dell’hotel non è stato specificato. «Ero di recente in una cittadina del sud della Francia, durante il festival di ...

Insulta la vigilessa Perché non è originaria del posto : imprenditore trentino deve risarcire 10 - 000 euro : Un imprenditore della valle di Fassa, in trentino, è stato condannato in primo grado, a 10.000 euro di risarcimento e tre mesi di reclusione per aver Insultato una vigilessa pugliese in servizio in valle perché non originaria del posto.I fatti risalgono al 2017. L’agente di polizia locale aveva multato l’automobilista perché aveva parcheggiato in modo errato: il proprietario, che era sopraggiunto poco dopo, si ...

Naomi Campbell : “Non mi hanno fatto entrare in un hotel in Francia Perché nera. Episodio rivoltante” : “Recentemente ero in una città del sud della Francia, nel periodo del festival di Cannes, dove ero stata invitata per partecipare a un evento organizzato in un hotel il cui nome eviterò di citare. Non hanno voluto lasciare entrare me e la mia amica a causa del colore della mia pelle“. A pronunciare queste parole durante un’intervista a Paris Match è una delle top model più famose di sempre, la bellissima Naomi Campbell. La ...

Perché Di Maio non può rendere apolide Sandro Gozi : Luigi Di Maio propone di revocare la cittadinanza a Gozi per aver per accettato un posto di consigliere per gli Affari europei del primo ministro francese, Édouard Philippe. Ma la legge non permette la revoca a chi non ha altra cittadinanza

Riforma Giustizia - Di Maio : “Non condivisa da Lega? Riduce tempi dei processi. Perché si devono opporre?” : “Sto sentendo un po’ troppi no dalla Lega, mi auguro che arrivi qualche sì”. Luigi Di Maio prende in prestito lo slogan di Matteo Salvini per rispondere alla domanda se oggi il Consiglio dei ministri approverà la versione finale del testo della Riforma della Giustizia o se il M5s si accontenterà di un’approvazione con la formula ‘salvo intese’ vista la distanza tra Lega e M5s. “È una Riforma che fa tanto ...

Temptation Island Vip : Perché Alex Belli e Delia Duran non ci saranno : Nuovi aggiornamenti su Temptation Island Vip: Alex Belli e Delia Duran non saranno tra i concorrenti. Eppure, la coppia era stata confermata appena qualche giorno fa, quando sono stati rivelati i nomi dei primi quattro concorrenti del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Stando alle voci di corridoio, la produzione avrebbe però cambiato idea, confermando la partecipazione di Nathalie Caldonazzo, ma lasciando fuori dal programma Alex Belli e ...

Non è l'Arena - da Massimo Giletti la verità sul summit con Cairo : "Perché ho rifiutato un contratto di 5 anni" : Dopo un lungo tentennamento e voci che lo davano rientrante alla Rai, qualche settimana fa Massimo Giletti ha deciso: resta a La7 con il suo Non è l'Arena (e nuovi impegni). Il conduttore ha infatti siglato un accordo per altri due anni con Urbano Cairo. E ora, in un'intervista a Il Tempo, entra nei

In tutto il mondo basket e futsal convivono - Perché a Napoli (al PalaBarbuto) non si può? : basket e calcio a 5, due mondi che a volte s’incrociano quando si parla di tattica, due sport che sembrano non amarsi quando il tema è l’impiantistica sportiva. Ma succede solo qui, fidatevi. In questi giorni abbiamo molto apprezzato l’impegno dell’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, il quale si è prodigato per consentire al Fuorigrotta (calcio a 5) di giocare al PalaBarbuto. “Deve essere anche la casa di un’altra società ...