Lo stallo nella maggioranza sulla riforma della giustizia

(Di giovedì 1 agosto 2019) Un Consiglio dei ministri fiume terminato con uno, di fatto,presentata dal Guardasigilli Alfonso Bonafede. La riunione di ieri a Palazzo Chigi, tra sospensioni e discussioni all'interno del governo gialloverde, è riuscita ad arrivare soltanto a un'approvazione 'salvo intese' del disegno di legge, che contiene deleghe al governo per ridurre i tempi dei processi civili e penali, nuove norme sul Consiglio superioremagistratura e 'paletti' sulle toghe in politica e sulle nomine negli incarichi direttivi. L'accordo è raggiuntoparte riguardante il civile e il Csm, così comemagistratura, ma non vede ancora la luce quello sul settore penale. "Mi aspetto ora proposte migliorative", ha detto il Guardasigilli lasciando Palazzo Chigi dopo mezzanotte, riferendosi agli incontri che dovranno esserci con gli alleati leghisti per sciogliere il ...

