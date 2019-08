Fonte : today

(Di giovedì 1 agosto 2019) Archiviate le rispettive storie sentimentali, i due inviati adesso fanno coppia, ma sui dettagli le bocche restano cucite

Notiziedi_it : Le Iene, Nicolò De Vitiis e Veronica Ruggeri più che colleghi: “Non dico nulla per scaramanzia”… - BlitzQuotidiano : Nicolò De Deviitis: “Con Veronica Ruggeri non abbiamo molto tempo per stare insieme” - zazoomblog : Le Iene Nicolò De Devitiis: prime parole sulla fidanzata Veronica Ruggeri - #Nicolò #Devitiis: #prime #parole -