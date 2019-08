Il piano di Ccb per Carige | obiettivo fusione nell’arco di 2-3 anni

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 1 agosto 2019) L’operazione prevede un aumento di 700 milioni, di cui 65 milioni messi da Cassa Centrale Banca, che però ha un’opzione call (entro il 2021) per comprare le quote del Fondo interbancario

GiorgioAntonel1 : RT @ElioLannutti: CARIGE, FONDO INTERBANCARIO E LE CCB HANNO VARATO IL PIANO PER L'ACQUISIZIONE, MA MALACALZA... - ElioLannutti : CARIGE, FONDO INTERBANCARIO E LE CCB HANNO VARATO IL PIANO PER L'ACQUISIZIONE, MA MALACALZA... - Riccbergna : Carige, i commissari: piano Fitd-Ccb fondamentale per il futuro -