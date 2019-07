Spiagge | le 5 migliori per l' estate 2019

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Ci sono alcuni posti dove bisogna andare almeno una volta nella vita. Ecco le 5per l'. Hotel Excelsior, Lido di Venezia Le cabine dell'hotel Excelsior, al Lido di VeneziaROBERTO ZECCHILLO PHOTOGRAPHERLa spiaggia più celebre di Venezia - con le sue cabine, verande e tende bianche – aperto dal 1° giugno al 15 settembre, in realtà è un trio: la spiaggia Excelsior, di fronte all’hotel (la cui ristrutturazione terminerà nel 2020), la spiaggia Des Bains, descritta Thomas Mann in Morte a Venezia, e la spiaggia Quattro Fontane. All’Elimar Beach Bar & Restaurant, aperto l’anno scorso sotto la guida dello chef Damiano Brocchini, si affianca ora il Bistrot del Mare di Lionello Cera. Bagni Fiore, Paraggi I Bagni Fiore, nella baia di Paraggi, in LiguriaUno stabilimento di inizio Novecento in una delle baie più suggestive della Liguria, dove le barche non possono ...

erykaluna : RT @IsoleGrecheCom: Seitan Limania, una delle spiagge più belle di CRETA. Purtroppo, è sempre affollatissima! Per godertela, ti consigliamo… - paoloigna1 : RT @IsoleGrecheCom: Le 14 guide di ISOLE-GRECHE Tutte le informazioni e i consigli per la vacanza in Grecia: spiagge, siti archeologici e… - paoloigna1 : RT @IsoleGrecheCom: Seitan Limania, una delle spiagge più belle di CRETA. Purtroppo, è sempre affollatissima! Per godertela, ti consigliamo… -