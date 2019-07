Marca | Se non ci fosse Zidane | James non avrebbe dubbi se restare al Real

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2019)parla oggi del ritorno dicon la maglia dele deiche si aprono per il colombiano. “Senonpiù l’allenatore del”…una possibilità, che è molto lontana dallatà, ma che renderebbe di sicuro la vita facile per l’attaccante colombiano che non ha un facile rapporto con il tecnico francese.è convinto di non avere spazio nella formazione dele che invece l’Atletico gli permetterebbe di giocare e tornare a imporsi ai livelli che ha dimostrato con la Nazionale in Copa America. Ma la sorte ha remato contro di lui, prima l’infortunio di Asensio, poi il 7-3 rimediato proprio contro l’Atletico hanno fatto cambiare idea alla dirigenza dei Blancos. In fondo, spiegaè il calciatore che può fare la differenza in campo contro qualsiasi avversario. Ma è anche vero che l’attaccante è ...

edimarla_muniz : RT @napolista: Marca: Se non ci fosse #Zidane #JamesRodriguez non avrebbe dubbi se restare al #RealMadrid L’attaccante è convinto di non av… - napolista : Marca: Se non ci fosse #Zidane #JamesRodriguez non avrebbe dubbi se restare al #RealMadrid L’attaccante è convinto… - SiamoPartenopei : Marca - James vuole solo restare a Madrid! Se non ci fosse Zidane rimarebbe al Real -