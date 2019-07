Le banche centrali non sono più sovrane?

Oro - nell’Eurozona banche centrali libere di vendere riserve : Liberi tutti. A fine settembre cadrà ogni vincolo sulle vendite di oro delle banche centrali dell’Eurozona:?non solo si potranno effettuare senza alcun limite, ma non dovranno nemmeno più avvenire...

Tokyo chiude in calo in attesa delle mosse delle banche centrali : I principali listini del Far East sono in calo. Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana in leggero ribasso (-0,2%). Gli investitori, dopo che nella scorsa...

Borse asiatiche deboli in attesa delle mosse delle banche centrali : I principali listini del Far East sono in calo. Gli investitori guardano agli appuntamenti previsti per la settimana appena iniziata. In particolare uno dei focus riguarda le...

L’economia rallenta ma le Borse corrono grazie alle banche centrali. Quanto durerà? : Il 2019 si sta confermando un’annata molto positiva per i mercati finanziari. Materie prime, mercati emergenti, bond, azioni... Quasi tutte le classi di investimento stanno mettendo a...

Borse in planata verso le nomine europee e le banche centrali : Non tolgono gli occhiali rosa, gli investitori. Nel primo giorno della settimana, infatti, i listini azionari europei hanno chiuso ancora in positivo e Wall Street ha tergiversato un po’,...

Libra - così Facebook flirta col mondo della finanza. Il ruolo delle banche centrali per scongiurare una valuta virtuale globale : Svolta? Certamente. Destinata al successo? Forse. Potenzialmente pericolosa? Sì. L’ingresso di un peso massimo del web nel mondo delle valute digitali era solo questione di tempo. Sono anni che Amazon, Apple, Facebook e Google “flirtano” con il mondo della finanza. Licenze bancarie (Facebook in Irlanda), accordi con grandi banche per carte di credito dedicate (Amazon prime), sistemi di trasferimento dei soldi (Apple e Facebook). Sinora la ...

La settimana delle Borse : la lente è sulle banche centrali : La scorsa settimana si è chiusa con prese di beneficio, dopo alcune sedute molto brillanti. Il pretesto l’ha fornito il numero migliore delle attese dei nuovi occupati statunitensi, perché...

Tassi - corsa alle sforbiciate delle banche centrali. Nel 2019 già 39 tagli : La Banca centrale d’Australia ha tagliato i Tassi di 25 punti base, portandoli al minimo storico (1%). Si tratta della seconda riduzione in 30 giorni per Sidney dopo quella...

Con “madame Qe” le banche centrali sono catturate dalla politica : Roma. Con la nomina di Christine Lagarde a successore di Mario Draghi alla presidenza della Banca centrale europea scricchiolano due opposte certezze dei politici populisti e dei banchieri centrali. I primi, da dopo la crisi finanziaria, hanno accusato i banchieri di non agire in nome dell’interesse

banche centrali di nuovo antidoto al rallentamento dell’economia : Negli ultimi tempi le curve dei rendimenti di molte economie avanzate hanno cambiato forma spostandosi verso il basso, riducendo la loro volatilità e la loro pendenza fino ad appiattirsi...

Da Libra ai Big Tech nella finanza - le banche centrali preparano la stretta : Rappresentanti di Facebook e dei soggetti che hanno dato vita al progetto Libra, la criptovaluta basata su un paniere di valute internazionali, hanno incontrato nelle scorse settimane rappresentati delle...

La manina delle banche centrali Corre Piazza Affari. Spread giù : I toni accomodanti della Fed, dopo quelli della Bce, spingono gli acquisti in avvio di giornata in Europa. Milano mette a segno un rialzo dello 0,9%, Parigi dello 0,72% e Francoforte dello 0,95%. Al termine della due giorni di riunione, la Banca centrale Usa ieri sera ha detto che agira' 'in modo appropriato per sostenere l'espansione dell'economia', mentre le proiezioni aggiornate sull'andamento dei tassi ...