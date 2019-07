SKY – James Rodriguez-Napoli | un dettaglio di oggi svelerà le intenzioni di Real e

SKY Sport : “Il Real Madrid fermo sulla cessione di James - non vuole rinforzare l’Atletico” : Sky Sport 24, conferma la volontá del Real Madrid di non cedere James Rodriguez ai cugini dell’Atletico Madrid. “La batosta in amichevole del Real Madrid contro l’Atletico Madrid (7-3 il finale con i blancos sotto addirittura 5-0 nel primo tempo) potrebbe aver inciso anche sul mercato di James. Il club spagnolo non intende cederlo all’Atletico e per ora, probabilmente in attesa del Napoli, è pronto ad accoglierlo ...

Insigne a SKY : “James o Pépé? I grandi campioni sono i benvenuti. Vogliamo lo scudetto - non pensiamo alla Juve…” : Intervista Lorenzo Insigne capitano del Napoli Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky. Ha parlato del nuovo ruolo, dei tifosi presenti a di Dimaro, del mercato e la scommessa fatta con Mario Rui: “Ci sono più tifosi a Dimaro rispetto all’anno scorso e ci fa tanto piacere. L’appoggio dei tifosi è importante per noi e lavoriamo per dargli tante soddisfazioni. In tanti ...

SKY – James Rodriguez si allontana - Napoli tutto su Pépé. Fissato il prezzo : Ounas contropartita. Il punto : SKY – James Rodriguez si allontana, Napoli tutto su Pépé. Fissato il prezzo, Ounas contropartita SKY – James Rodriguez si allontana, Napoli tutto su Pépé. Fissato il prezzo, Ounas contropartita. Gianluca Di Marzio dà per ormai arenata la trattativa tra Napoli e Real Madrid per il fantasista colombiano James Rodriguez. Quindi la scelta del club azzurro di puntare su Pépé. Di seguito l’ analisi del collega di Sky Sport sul ...

SKY – Napoli - fatta per Elmas - proseguono le trattative per James Rodriguez e Pépé : SKY – Napoli, fatta per Elmas, proseguono le trattative per James Rodriguez e Pépé SKY – Napoli, fatta per Elmas, proseguono le trattative per James Rodriguez e Pépé. trattative in corso per il club azzurro che rinforza il centrocampo con il giovane Elmas e insiste per un top player in attacco. Ne parla il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito internet. “Capitolo Napoli: l’operazione Elmas è praticamente ...

SKY : James sempre più lontano dal Napoli : sempre attuale il capitolo James Rodriguez per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky, il colombiano che sembrava avere come unica destinazione la squadra di Ancelotti, sarebbe sempre più lontano dalla formazione azzurra. De Laurentiis, come affermato ancora oggi, attendeva che il Real facesse retromarcia e si accordasse per un prestito, ma l’arrivo dell’Atletico ha compromesso la ...

SKY – Il Napoli non molla James Rodriguez - l’alternativa è Pépé con Ounas contropartita : SKY – Il Napoli non molla James Rodriguez, l’alternativa è Pépé con Ounas contropartita Il Napoli non molla James Rodriguez, l’ alternativa è Pépé del Lilla, con Adam Ounas come contropartita tecnica. È quanto riportato dal collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito internet. “Il Napoli che invece non molla James Rodriguez, con il Real Madrid che non è disposto a fare passi indietro e sul quale prova ad ...

SKY : Inglese al Parma per 22 milioni (2+20). È l’accelerazione per James : Bisogna fare in fretta È partita l’ultima fase quella decisiva per l’assalto a James Rodriguez. Il Napoli deve accelerare. Da Madrid sono giunti messaggi di ogni tipo. Se De Laurentiis non accelera, l’affare rischia di sfumare e il colombiano potrebbe accasarsi all’Atletico. Florentino Perez ha aperto a un pagamento dilazionato ma pretende il trasferimento definitivo non in prestito. Il Napoli deve quindi pagare una prima ...

SKY : Affondo dell’Atletico su James Rodriguez - difficile l’ok del Real Madrid : Con l’arrivo dell’Atletico Madrid si è complicata la trattativa per James Rodriguez. Mentre il presidente De Laurentiis e Ancelotti rassicurano i tifosi di avere l’ok del colombiano che vorrebbe solo Napoli, dalla Spagna arrivano voci di un volere diverso. James vorrebbe restare a Madrid, come anticipato giorni fa dall’ex moglie, dove vive da oramai 9 anni. L’Atletico e James Marca ha lanciato oggi la bomba secondo ...

SKY – Napoli - continua il pressing per James Rodriguez - spunta un indizio. Fissate le visite mediche per Manolas : SKY – Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. Fissate le visite mediche per Manolas Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. “Il calciatore che mediaticamente, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, gode di maggior considerazione. Piace molto a Carlo e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole. Lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid, che ha pretese elevate secondo noi. Ma James vuole il Napoli”. ...

SKY : «Napoli tratta per James - va convinto il Real per il prestito con diritto di riscatto» : James dal Real Madrid al Napoli. Gianluca di Marzio fa il punto sulle trattative per il Napoli. «Dopo il viaggio di Giuntoli a Madrid, c’è la conferma che James vuole il Napoli. Il punto, adesso, è convincere il Real Madrid ad accettare la formula con diritto. di riscatto. Non solo James. «Il Napoli continua a trattare per Elmas, un emissario è a Istanbul per trattare con il Fenerbahce ed evitare che qualcuno possa inserirsi nella. ...

SKY – Giuntoli missione compiuta - patto blindato con James : James Rodriguez resta il nome caldo intorno a cui girano le attese e le speranze dei tifosi del Napoli. Non a casa anche questa sera, nel consueto incontro tra i tifosi e i calciatori a Dimaro, molte sono state le domande dei bambini sull’attaccante colombiano e, sempre non a caso, Ancelotti ha precisato che ci vorrà molta calma e pazienza, perché non è un affare che si chiuderà a breve. Ne ha parlato anche Gianluca Di Marzio ai microfoni ...

SKY – Terminata la missione di Giuntoli a Madrid. Da James a Elmas : il punto : SKY – Terminata la missione di Giuntoli a Madrid: il punto SKY – La missione di Giuntoli a Madrid è Terminata. Il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione sulla missione del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, partito un paio di giorni fa alla volta di Madrid per definire alcune trattative. Ecco quanto riportato da Di Marzio sul proprio sito internet. “E’ Terminata la ...

Davide Ancelotti a SKY : “Di Lorenzo è carico e aperto al cambiamento. Juve? Lavoriamo per colmare il gap. James è straordinario…” : Le dichiarazioni di Davide Ancelotti a Sky Davide Ancelotti, allenatore in seconda del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Sky Sport: “Gap con la Juventus? Dobbiamo aumentare la nostra intensità in fase difensiva, giocheremo un calcio europeo e saremo molto aggressivi ed intensi. Cercheremo di applicare concetti che abbiamo già espresso nello scorso anno. Su Di Lorenzo È un ragazzo serio e professionale, ha voglia di ...

James Rodriguez - SKY : il Real Madrid altro che Atletico! Preferisce il Napoli… : Il Real Madrid non rinforzerebbe mai una rivale Le ultime su James Rodriguez. Come riportato da Sky Sport, Il Real Madrid Preferisce dare Rodriguez al Napoli e non all’Atletico Madrid malgrado i Colchoneros sembrerebbero disposti a soddisfare le richieste di Florentino Perez, i Blancos non rinforzerebbero mai una rivale, ma piuttosto lo terrebbe in rosa. Leggi anche Mercato Napoli in uscita: entrambi ceduti, convocati in ritiro ...