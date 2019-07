Scontro tra camion | un morto Borgo Panigale “trema” | dopo incidente dello scorso 6 agosto

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 30 luglio 2019) Si chiamava Gheorghe Pantea Moglan, aveva 68 anni era di Treviso, originario della Romania, il conducente dell'autoarticolato che e'questo pomeriggio nell'sul raccordo autostradale tra l'Autostrada A14 Bologna-Taranto e l'A1 Milano-Napoli all'altezza di. L'autotrasportatore, che aveva appena scaricato la merce a Firenze, era in viaggio verso Oderzo, in provincia di Treviso, dove risiedeva con la moglie e cinque figli. Il tamponamento tra tre mezzi pesanti e' avvenuto a 100 metri dal luogo dove il 6anno si verifico' l'esplosione dell'autocisterna carica di Gpl che causo' il crollo di una porzione del manto stradale.E anche oggi, una vasta colonna di fumo e le fiamme in autostrada. Momenti di paura tra i residenti diche per qualche istante, come detto, hanno rivissuto l'incubo di quasi un anno quando uncon ...

