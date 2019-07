Oroscopo Toro | agosto | sentimenti sottotono

L'Oroscopo di domani 31 luglio : Toro dinamico - Scorpione fragile : Il cielo astrologico di mercoledì risulta molto fortunato per via del transito di Luna in Cancro e di Venere in Leone, che in sinergia tra loro bilanciano sapientemente gli affetti e l'emotività, rendendo l'amore di ciascun segno zodiacale molto intuitivo e profondo. Saturno in Capricorno richiama all'ordine Ariete, Cancro e Bilancia, esigendo maggiore concentrazione. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. L'oroscopo di ...

Oroscopo weekend 3-4 agosto : relax per Cancro - nuovi incontri per Sagittario - Toro flop : Nel fine settimana di sabato 3 e domenica 4 agosto alcuni segni zodiacali approfitteranno del periodo di ferie per cercare di riposarsi un po’, come nel caso dei nativi di Cancro e Leone, mentre altri decideranno di fare degli acquisti estivi come l'Acquario. Problemi di coppia per i nativi sotto il segno del Toro, al contrario l'intesa di coppia sarà particolarmente alta per Gemelli e Vergine. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

L'Oroscopo del 30 luglio : Toro insoddisfatto - Sagittario brillante sul lavoro : Il mese di luglio sta per volgere al termine e, come di consueto, sono disponibili le previsioni astrologiche per domani 30 luglio. Quella di martedì sarà una giornata sottotono per il Toro che dovrà affrontare un periodo di disagio e insoddisfazione soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Al contrario, si prevede una fase di recupero per Vergine e Sagittario, attesi entrambi da un agosto da veri protagonisti. Oroscopo del giorno 30 luglio ...

Oroscopo 30 luglio : per il Toro recupero in una storia d'amore : il mese di luglio si appresta grandi passi a concludersi per lasciare spazio ad agosto. In questa giornata del 30 luglio 2019 vedremo i nati sotto il segno dei Pesci in pensiero nelle questioni amorose, mentre per il Cancro energie da usare bene nel lavoro. Ariete: tentate di chiudere ogni cosa entro il primo pomeriggio. La seconda parte della giornata vedrà alcuni momenti di insofferenza in amore, per questo motivo siate più disponibili. ...

L'Oroscopo di lunedì 29 luglio : Vergine ispirata - Acquario sotto pressione - Toro al top : Nella giornata di lunedì 29 luglio i nativi Toro saranno particolarmente energici, al punto da piazzare un successo dietro l'altro sul posto di lavoro, mentre i nativi Vergine saranno particolarmente ispirati nel portare avanti i loro progetti lavorativi. Scorpione sarà particolarmente nervoso, mentre i nativi Acquario saranno messi sotto pressione sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni delL'oroscopo per la giornata di ...

Oroscopo Toro - agosto : mese sottotono per il fisico e gli affari : Il nuovo mese inizia in maniera faticosa per il Toro. Soprattutto dal punto di vista fisico, le prime due settimane di agosto si riveleranno alquanto faticose. Anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera sentimentale gli astri non hanno grandi progetti in piano per il Toro, almeno per quanto riguarda quest’ultimo mese estivo. In ambito sentimentale ci saranno degli alti e bassi, in più di un’occasione potreste perdere la pazienza e ...

L'Oroscopo di domani 29 luglio - simboli di terra : Toro bene in amore : La giornata di lunedì bussa alle porte di una nuova settimana. Analizziamo come potrebbero andare le cose, attraverso le previsioni astrali restituite dalL'Oroscopo di domani lunedì 29 luglio 2019. In osservazione ci sono i tre segni rientranti nella terzina astrologica inerente a Toro, Vergine e Capricorno. Dunque occhi, orecchie e curiosità tutte puntate sui simboli astrali "di terra": la partenza della settimana. Oroscopo 29 luglio, ...

L'Oroscopo della settimana fino al 4 agosto : la fortuna bacia Toro e Sagittario : Ha inizio una nuova settimana, quella a cavallo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Cosa avranno riservato le stelle ai dodici segni dello zodiaco? A dare le giuste informazioni è disponibile L'oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2019. Vediamo come saranno i prossimi sette giorni in calendario passando direttamente a consultare le previsioni astrali dal 29 luglio al 4 di agosto. Astrologia, la settimana da Ariete a ...

L'Oroscopo del fine settimana - 27 e 28 luglio : passionale il Cancro - Toro in recupero : Questo secondo mese estivo sta per giungere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per le ultime giornate di luglio? Sarà un week end romantico e passionale per il segno dei Gemelli e del Cancro, che nelle prossime ore metteranno l'amore al primo posto e si lasceranno andare alle emozioni, facendo in alcuni casi incontri veramente interessanti, anche per il futuro. Dopo una settimana sottotono, inizia un momento di ...

Oroscopo agosto : ottimo mese per il Toro - sotto stress l'Acquario : Cosa ci riserverà di interessante il prossimo mese? A rispondere l'Oroscopo di agosto 2019 con le relative previsioni segno per segno. In evidenza pertanto il probabile andamento riservato dall'Astrologia su come potrebbero presentarsi i settori relativi all'amore e al lavoro. A fare la differenza i pianeti presenti nei vari settori, punti molto importanti per tirare su previsioni affidabili e veritiere. Intanto il presente mese di luglio ha ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 27 luglio : Ariete introverso - Toro empatico : Una nuova visione nelL'oroscopo dell'amore di coppia di sabato offusca per un attimo il cammino amoroso di ciascun simbolo zodiacale. Questo atteggiamento da un lato risulta molto emotivo, dall'altro tale processo evolutivo sarà utile per migliorare la relazione a due. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Luna in Toro nelL'oroscopo dell'amore Ariete: introversi ed emotivi, non accetterete inganni ed esigerete dal partner la stessa ...

Oroscopo 31 luglio : Sagittario sicuro - Acquario soddisfatto - Toro al top : Durante la giornata di mercoledì 31 luglio, ci saranno delle buone prospettive lavorative per Pesci e Sagittario, mentre saranno 24 ore all'insegna della passione per i nativi Scorpione. Il Leone in risalita per quanto riguarda le relazioni amorose, mentre l'Ariete potrebbe avere qualche discussione con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 31 luglio 2019. Previsioni Oroscopo ...

Oroscopo 14 agosto : Toro alla ricerca della pace - tensione per Cancro : La giornata di mercoledì 14 agosto sarà caratterizzata da propositi positivi soprattutto per il segno del Toro e dello Scorpione, ma anche tante perplessità come nel caso dei nativi dei segni della Vergine e della Bilancia. L'amore bacerà ancora le coppie al cui interno è presente un nativo del segno dei Gemelli, mentre per il segno dell'Acquario la situazione migliorerà soltanto successivamente. A seguire, le previsioni astrologiche della ...

L'Oroscopo di domani 26 luglio : Toro volubile - Scorpione frettoloso : L'oroscopo di venerdì approfondisce il transito di Luna in Toro. Anche se un po' accidentato e non facile da intraprendere, questo percorso, frutto di un'evoluzione interiore, porterà all'attuazione dei propri desideri. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo di venerdì Ariete: alcuni progetti attuati con maestria vi procureranno delle entrate monetarie sicure. Marte in trigono a Giove vi assicura fortuna e anche la ...