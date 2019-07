Inghilterra | lezioni per andare a vivere da soli E in Italia servirebbe?

Fonte : vanityfair

(Di martedì 30 luglio 2019) I cinque segni distintivi del bamboccione1) È soprattutto maschio2) È più spesso figlio unico3) Non ha brillato negli studi4) Se ha un lavoro è più spesso sotto casa5) È single o ha una situazione affettiva non condatapratiche su come fare il bucato, imparare a scegliere la frutta e la verdura, gestire in modo equilibrato il denaro. Li ha organizzati il Dipartimento inglese per l’educazione per aiutare gli studenti a prepararsi per il momento in cui dovranno lasciare la casa di famiglia eda. Secondo il segretario di stato per l’Educazione, Damian Hinds, è un’iniziativa necessaria, ma alcuni critici ritengono che i corsi possano «limitare la capacità dei ragazzi di cavarsela da». Secondo la psicologa Paola Pattini, che lavora al centro di riabilitazione psichiatrica Sant’Ambrogio Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio, provincia di Milano, ...

BEPPESARNO : ...La cara vecchia liberale #inghilterra???? culla della democrazia. Col sistema elettorale magnifico: il maggioritar… -