I metodi violenti dei poliziotti in Usa non creano indignazione Da noi gettano fango

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Gian Micalessin «Questo tizio ha pugnalato più volte un poliziotto e lo ha ucciso. E il (Washington) Post si preoccupa perché è stato bendato per un po' di tempo?». Il commento di tale Franck Dudley Berry Jr. in calce al pezzo in cui il quotidiano americano descrive la foto del 18enne Christian Hjorth, complice di Finnegan Lee Elder, l'assassino materiale del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, riassume lo spirito con cui tanti lettori statunitensi hanno accolto l'immagine di quel criminale ammanettato e bendato dopo la cattura. Uno spirito ben diverso da quello trasmessoci da tanta nostra stampa pronta a far le pulci ai servitori dello Stato anche quando riposano sul marmo dell'obitorio. Per l'America legalista e rispettosa del lavoro dei, l'immagine di quel delinquente bendato non comporta né turbamento, né scandalo. Semmai la turba constatare che un proprio ...

