Doppio concerto di Francesco De Gregori a Milano | al via le prevendite dei biglietti

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 30 luglio 2019) IldiDeraddoppia. Il live per orchestra che farà tappa anche all'Arena di Verona il 20 settembre non si concluderà quindi con la data del 23 bensì con quella del 24 settembre. Isono in prevendita dalle 11 del 31 luglio su tutte le piattaforme online e tramite call center, mentre i punti vendita abituali saranno attrezzati a cominciare dal 7 agosto. La consegna avverrà secondo le modalità abituali, quindi con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un proprio documento d'identità valido. Per il ritiro da parte di terzi è invece richiesta la produzione di regolare delega con firma e documento del delegato e del delegante. La data diDeal Teatro degli Arcimboldi disarà quindi doppia, con un ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Doppio concerto di @FrancescoDeGregori a Milano, al via le prevendite dei biglietti - OptiMagazine : Doppio concerto di @FrancescoDeGregori a Milano, al via le prevendite dei biglietti - edf_point : In consegna, su doppio lp, il concerto a Woodstock dei Creedence Clearwater Revival. -