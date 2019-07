Catania | ritrovato morto il sub 64enne disperso da ieri 29 luglio in mare

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Paolo Finocchiaro, di 64 anni, era scomparso29nelle acque del porto di, dove intorno alle ore 17:00 si era recato per una battuta di pesca. Non era la prima volta che si immergeva in quella zona, quella del lato est del porto del capoluogo etneo. Purtroppo, per cause tutt'ora in corso di accertamento, pare che il subacqueo abbia avuto dei problemi a risalire in superficie, in quanto inc'erano delle onde molto alte, alimentate anche dal vento di grecale. I famigliari nella serata diavevano dato l'allarme per la sua scomparsa, poi stamattina il tragico epilogo: il sub è stato trovato senza vita sott'acqua, proprio nel punto in cui doveva risalire. La scoperta fatta da un suo amico Le ricerche delsono ricominciate nella mattinata odierna, e oltre al personale della Capitaneria di Porto, intervenuta con l'unità CP888, alle ricerche hanno preso ...

