Calciomercato Fiorentina | non solo Boateng per i viola | contatti in corso con l’Inter per

Fonte : sportfair

(Di martedì 30 luglio 2019) Chiusa l’operazione con il Sassuolo per, il clubha intenzione di piazzare un nuovo colpo per il proprio centrocampo provando a prendere Nainggolan Lanon si accontenta di Kevin-Princee, per il proprio centrocampo, il clubprova a piazzare un altro colpo. Si tratta di Radja Nainggolan, in uscita dall’Inter e fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, per il quale la società di Rocco Commisso sta lavorando con forza per raggiungere l’agognata fumata bianca. Stando a quanto riferito da Sky Sport, itra le parti sono stati continui nelle ultime ore, con lache tenta di raggiungere l’accordo sia con i nerazzurri che con il giocatore, cercando di far quadrare i conti dopo gli acquisti die Lirola. Ore caldissime dunque in casa, Montella potrebbe ritrovarsi presto due pezzi da ...

DiMarzio : #Calciomercato | La #Fiorentina chiude per #Boateng. Nelle prossime ore si definirà anche l'affare #Lirola - DiMarzio : #Calciomercato - #Fiorentina, forte interesse per #Nainggolan - DiMarzio : ???? #Fiorentina, vicino l'accordo col #Sassuolo per #Boateng e #Lirola -