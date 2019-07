Assunzioni Infn | Cnr | Telethon e Cri | inoltro cv ad agosto

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Attualmente, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, il Consiglio nazionale delle ricerche, la Fondazionee la Croce rossa italiana, ricercano nuovi profili altamente preparati da disporre nelle proprie strutture sparse nelle regioni e province d'Italia. Bandi di concorso adL'ha promulgato un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con l'incarico di funzionario di amministrazione di V livello da inquadrare con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno e da collocare tramite i laboratori nazionali di Frascati (Lazio) dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i seguenti: laurea in scienze della comunicazione o in psicologia; buona padronanza della lingua inglese; saper usare il sistema informatico. Tale bando prevede due esami scritti e un test orale ...