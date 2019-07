WhatsApp | presto si potrà utilizzare lo stesso account su più dispositivi

Presto si potrà usare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi : (Immagine pixabay) Utilizzare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi è una richiesta che gli utenti hanno avanzato da tempo, anche perché tutti i rivali più accreditati da Telegram a WeChat si sono già mossi con grande anticipo per garantirla sulle proprie piattaforme. In pratica, è la possibilità di scaricare e utilizzare l’app di messaggistica istantanea per esempio su due smartphone o uno smartphone e un tablet in contemporanea o ...

Presto messaggi WhatsApp condivisi via Facebook o è solo un bug? : I messaggi WhatsApp potranno Presto essere condivisi via Facebook con una sorta di corsia preferenziale per il social e non verso altra piattaforma? Un comando specifico all'interno delle chat dell'applicazione di messaggistica consentirà di effettuare l'operazione in modo pratico e veloce? Facciamo chiarezza, dopo che nell'ultima versione beta del servizio per Android è appunto comparsa la specifica funzione. La situazione attuale è la ...