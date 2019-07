La Coppa del Mondo di Parapendio acrobatico torna in Friuli

Fonte : sportfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) Tutto è pronto al Lago dei Tre Comuni (UD) per ospitare l’AcroMax Pre-Worlds dal 9 al 15 agosto 2019. Sette giorni con i migliori piloti di questa disciplina e tante attività per tutti Inizia il conto alla rovescia per l’inizio di una nuova edizione dell’AcroMax, che anche quest’anno sarà una tappa del circuito dideldie colorerà il cielo sopra il Lago dei Tre Comuni (Trasaghis, UD) dal 9 al 15 agosto. Ma non solo… RIDOLFOSONIAA Lo scorso febbraio a Losanna, una delegazione friulana, composta dal presidente del Volo Libero, dalle rappresentanze dei Comuni di Bordano, Gemona, Trasaghis, di Sportland e della Regione Autonoma FVG e Promoturismo, ha presentato la candidatura per ospitare il 3° Campionato deldi, dal 5 al 14 agosto 2020. L’appuntamento di AcroMax del 2019 sarà pertanto valido anche come Premondiale, ...

