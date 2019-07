Frase choc contro l' agente ucciso | procedimento disciplinare per la prof

Fonte : ilgiornale

L'Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della professoressa Eliana Frontini per la frase postata sul suo profilo Facebook, "Uno di meno", in riferimento alla morte del carabiniere Mario Cerciello Rega. La docente, che è stata convocata per il prossimo 2 settembre, è accusata di avere tenuto una "condotta gravemente in contrasto con la funzione educativa e gravemente lesiva dell'immagine della scuola". "Il tenore di quelle frasi - ha spiegato nella nota il Direttore generale -, che hanno scosso e indignato l'opinione pubblica, era offensivo della memoria della vittima, dei suoi familiari, dell'immagine dell'Arma e di quella di tutte le

