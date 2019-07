Con Airbusinesscard i biglietti da visita si scambiano con una semplice stretta di mano

Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il prossimo autunno idacartacei inizieranno a far posto alla tecnologia. A settembre è infatti previsto il lancio sul mercato italiano di, un braccialetto elettronico che riconosce il gesto delladie trasmette in tempo reale i dati di base di una persona come nome, azienda, ruolo e altri dettagli professionali personalizzabili in un database consultabile via email o via app. L'articolo Condasicon unadiproviene da TuttoAndroid.