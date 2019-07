Cesare Cremonini racconta mio padre ha avuto un ictus davanti i miei occhi

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 29 luglio 2019)è stato intervistato da Walter Veltroni per il magazine de “Il Corriera della sera “, e hato un fatto molto privato riguardante suo. Infatti in un’occasione, ha dovuto soccorrere ildopo che quest’ultimo ha accusato i sintomi di una lui, durante una cena a Piazza Santo Stefano, una piazza di Bologna che, tra l’altro, è stata fonte di ispirazione perper una sua canzone dal titolo omonimo. Questo episodio molto forte ha modificato radicalmente la vita disia per quanto riguarda il rapporto con suoche per quanto concerne il suo rapporto con la fede,è entrato nei dettagli: “Qualche anno fa mioebbe una me, a cena. Stavamo passando una bella serata in due in Piazza Santo Stefano, una delle più belle cartoline di Bologna, quando le sue parole ...

