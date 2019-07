Calendario Serie A 2019-2020 | date e programma dalla prima all’ultima giornata Scontri

NAPOLI Calendario Serie A CAMPIONATO 2019-20/ Fiorentina 1giornata - poi la Juventus : NAPOLI, CALENDARIO SERIE A 2019-2020: Fiorentina 1giornata, poi la Juventus alla seconda. Le altre sfide per la squadra di Ancelotti.

Calendario Serie A – Pronti via Fiorentina-Napoli e Juventus-Napoli. Le ultime due contro Inter e Lazio : Il Calendario di Serie A 2019-2020 PRIMA GIORNATA Cagliari-Brescia Fiorentina-Napoli Verona-Bologna Inter-Lecce Parma-Juventus Roma-Genoa Sampdoria-Lazio Spal-Atalanta Torino-Sassuolo Udinese-Milan SECONDA GIORNATA Atalanta-Torino Bologna-Spal Cagliari-Inter Genoa-Fiorentina Juventus-Napoli Lazio-Roma Lecce-Verona Milan-Brescia Sassuolo-Sampdoria Udinese-Parma TERZA ...

Serie A - Calendario 2019/20 : la Juventus inizia a Parma - l’Inter con il Lecce. Per il Napoli c’è la Fiorentina - Roma-Genoa. Si inizia il 24 agosto : La Juventus campione d’Italia ricomincia da Parma, mentre l’Inter di Antonio Conte giocherà contro in Lecce, città natale del tecnico nerazzurro. La prima giornata di Serie A, in programma il 24 e 25 agosto, mette subito di fronte Napoli e Fiorentina, mentre la Roma giocherà la prima all’Olimpico contro il Genoa. Per il Milan c’è l’Udinese e la Lazio va Genova per affrontare la Sampdoria. La prima giornata – ...