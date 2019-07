Tromba d’aria a Fiumicino | muore 27enne

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) Roma, 28 lug. (AdnKronos) – Una ragazza di 27 anni ha perso la vita nella zona di Focene, nel comune di, a causa di unad’aria. La vittima è Noemi Magni, figlia di Franco Magni, conosciutissimo in zona per essere il proprietario del CoCo Bongo Beach. La ragazza era uscita per comprare le sigarette quando è stata investita dal forte vento mentre si trovava a bordo della sua auto in via Coccia di Morto, adiacente all’aeroporto.Secondo quanto scritto su Facebook dal sindaco diEsterino Montino, “la violenza dellad’aria ha sollevato l’auto che viaggiava su via Coccia di Morto sbattendola prima sul guard rail, poi oltre il canale di bonifica sfondando la staccionata della pista ciclabile e, infine, contro la rete dell’area aeroportuale. Ora l’auto, che ha sfondato anche la rete della recinzione, è dentro ...

repubblica : Fiumicino, tromba d'aria: morta una donna in auto. Roma, danneggiate strade e case [news aggiornata alle 05:57] - emergenzavvf : #Maltempo #Roma, oltre 100 gli interventi dei #vigilidelfuoco in tutta la provincia per alberi caduti, allagamenti… - ilpost : C’è stata una tromba d’aria a Fiumicino, in provincia di Roma -