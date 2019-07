Quindicenne milionario grazie ai videogiochi | «Mia mamma diceva che perdevo tempo | avevo

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 28 luglio 2019) «Miacheragione io». IlJaden Ashman ha vinto oltre due milioni di dollari in coppia con il suo compagno dopo essere arrivato secondo nelle finali della coppa del mondo del videogame Fortnite. Da quando è stato inventato il gioco ha trascorso ben otto ore al giorno a esercitarsi nella sua stanza. Al termine del torneo l’adolescente si è tolto un sassolino dalla scarpa nei confronti della. Ha voluto dimostrarle che non si sbagliava quandodi voler continuare a giocare nonostante i suoi rimproveri. Laglisempre: «Stai perdendo». Ora però Jaden Ashman è. Fortnite è un videogioco del 2017 sviluppato da Epic Games e People Can Fly. Il videogioco presenta due modalità distinte che condividono lo stesso motore grafico: Salva il mondo e Battaglia reale. La modalità salva il mondo è ambientata in ...

