Maniaco aggredisce ragazzi appartati in auto

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Claudio Carollo La coppia è stata aggredita in un parcheggio nel Mantovano. Il fidanzato maggiorenne è stato picchiato ed è fuggito mentre lana è riuscita a respingere l'aggressione. Ilè ora ricercato in tutto l'hinterland Era in macchina col fidanzato quando unli ha aggrediti all'improvviso. Una 15enne nel Mantovano è stata vittima di violenza sessuale mentre era appartata incol suo ragazzo: un uomo spuntato dal nulla ha scaraventato fuori il giovane e ha assalito la ragazza palpeggiandola. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Lo sconosciuto ha sorpreso la coppia mentre era in intimità in un parcheggio di Levato, una frazione di Curtatone a pochi chilometri da Mantova. Ha aperto la portiera di scatto, ha afferrato il ragazzo maggiorenne, l'ha trascinato via dall'abitacolo e ha cominciato a colpirlo a calci e pugni. Quando ...

nikygiulia : RT @supercocco78: Giusto per far capire che non siamo razzisti: 'arrestato italiano che ha stuprato 4 donne al distributore di benzina'. No… - Hunter30689305 : RT @supercocco78: Giusto per far capire che non siamo razzisti: 'arrestato italiano che ha stuprato 4 donne al distributore di benzina'. No… - mrzchm : RT @supercocco78: Giusto per far capire che non siamo razzisti: 'arrestato italiano che ha stuprato 4 donne al distributore di benzina'. No… -