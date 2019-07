Insigne | “Liverpool? Un onore ricevere i complimenti da Klopp | contro queste squadre non

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 28 luglio 2019) Liverpool-Napoli, parla il capitano LorenzoIl capitano ed attaccante del Napoli Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky alla vigilia di Liverpool-Napoli.le sue dichiarazioni: “Come arriviamo al match? Preparati, perché sappiamo che squadra è il Liverpool e che campioni ha in rosa.del genere non è mai un’amichevole, e credo che sia una partita che ci può dire tanto.gare, infatti, ti permettono di crescere e di capire a che livello siamo sia sul piano fisico, sia come squadra. Essere il capitano del Napoli inoccasioni, con lo stadio di Edimburgo che sarà pieno, è ancora più bello: speriamo di fare un ottimo risultato per i tifosi. La Champions dell’anno scors? I ricordi passano, furono due bellissime prestazioni e peccato che non bastarono. Però sono dei momenti che aiutano a crescere, la ...

Gazzetta_it : #LiverpoolNapoli, #Insigne: “Capitano in partite così, il top” - Mediagol : Liverpool-#Napoli, Insigne: 'Test che può dirci tanto, contro i Reds non è mai un'amichevole. Parole di Klopp? Mi l… -