Ibrahimovic fa un passo indietro | “Se io sono una Ferrari | lo sono anche i miei

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) “Icompagnicome me: se iounalorouna”. Zlatantorna sulle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi quando, in seguito ai paragoni tra lui e il capocannoniere della Major League Soccer Carlos Vela, si autodefinì “unatra le Fiat” nel campionato statunitense. “Ho detto cheunanel campionato, non ho fatto alcun riferimento aicompagni – ha precisato il fuoriclasse dei Los Angeles Galaxy -. L’MLS è un campionato giovane. Ha bisogno di crescere, generazione dopo generazione. Progredire è ciò che serve. Bisogna mettere le persone giuste al comando e cercare di sviluppare l’intero movimento. Non può esserci solo business, serve crescere. Necessita del tempo. Ma io nonqui per cambiare le regole, io – concludequi per ...

CalcioWeb : #Ibrahimovic si pente...a metà ?? 'Anche i miei compagni sono delle Ferrari'. Ma poi...?? -