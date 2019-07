Endometriosi | un ostacolo al concepimento

Fonte : fondazioneserono

(Di domenica 28 luglio 2019) L’è una patologia cronica femminile, caratterizzata dalla presenza di impianti di tessuto endometriale in sedi ectopiche quali: ovaio, vescica, peritoneo pelvico, intestino, vagina. Questo tessuto normalmente riveste la cavità uterina al suo interno, costituendone la mucosa endometriale che ciclicamente ogni mese in assenza di gravidanza dà origine alla mestruazione. La malattiaca coinvolge in Europa circa il 10% della popolazione in età fertile, con picco tra i 25 e i 35 anni e si riscontra nel 30-40 % delle donne sub-fertili 1. Il tessutoco è estrogeno-dipendente e va incontro a processi infiammatori acuti e cronici che coinvolgono gli organi colpiti. L’ormono-dipendenza giustifica la presenza della malattia nell’età fertile e la sua regressione con la menopausa o negli stati di amenorrea. La patologia ha un impatto notevole sulla ...