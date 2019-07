CorSport | Per Paratici sarebbe devastante essere sconfitto da Marotta e Conte

CorSport : Il Napoli pronto al rilancio per Pépé - ma con ragionevolezza. L’Arsenal ha fretta : Nicolas Pépé è stato vicinissimo al Napoli. Lo dimostra il volo in elicottero dei suoi agenti a Dimaro. Ma, nel suo pellegrinaggio virtuale, come lo definisce il Corriere dello Sport, per ora si è fermato a Londra. È arrivato L’Arsenal a inserirsi nella trattativa con il Napoli quando praticamente sembrava fatta. Il club partenopeo pensava potesse bastare aver raggiunto l’accordo con il Lilla per 65 milioni più il cartellino di Ounas e i 3 ...

CorSport : Il fastidio di Sarri per le tournée - c’è sempre l’Empoli e la trasferta a Montelupo : Le tre amichevoli in giro per il mondo in sei giorni (una sconfitta contro il Tottenham, una vittoria sull’Inter e il pareggio di ieri) hanno innervosito Maurizio Sarri. Il tecnico ha parlato di “tournée devastanti dal punto di vista fisico, per le condizioni climatiche e per i viaggi”, inutili perché danno poche indicazioni dal punto di vista tecnico. L’allenatore bianconero si è detto contento perché adesso la squadra ...

CorSport : Per Icardi il Napoli aspetta i saldi forte della sentenza di Zhang : “Mai alla Juve” : Sul Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà scrive che la vicenda Icardi andrà avanti probabilmente fino a metà agosto. E intanto il futuro dell’argentino condiziona l’intero mercato degli attaccanti. La Juve ha il problema di Higuain, che diventa trasferibile alla Roma solo in presenza della certezza di avere in rosa Maurito (a meno che non arrivi Lukaku, qualora le manovre di disturbo all’Inter dovessero tramutarsi in un assalto convinto al ...

CorSport : La Samp torna in corsa per Verdi (ma resiste anche il Torino) : Ancora non è chiaro il futuro di Simone Verdi. Oggi il Corriere dello Sport scrive che la Sampdoria torna i corsa per l’attaccante del Napoli. Sul quale, comunque, resta forte l’interesse del Torino. Non è semplice, tuttavia, chiudere la trattativa con il club di De Laurentiis, che chiede tra i 23 e i 25 milioni e il 30% sulla rivendita futura del calciatore. “C’è da convincere il Napoli a forza di piccoli passi in avanti ...

CorSport : Ancelotti a Giuntoli : “Cristiano - chiudi per Elmas - lo voglio a Dimaro” : Il Corriere dello Sport racconta un retroscena dell’acquisto di Elmas. Il centrocampista è stato espressamente chiesto da Ancelotti al ds partenopeo Giuntoli. “Cristiano, chiudi per Elmas. Lo voglio per gli ultimi giorni di ritiro” Queste le parole che il quotidiano attribuisce al tecnico, aggiungendo: “Settimane di trattative, poi l’affondo decisivo arrivato su esplicita richiesta del tecnico che lo ha voluto ...

CorSport : Ancelotti a Giuntoli : “Crisiano - chiudi per Elmas - lo voglio a Dimaro” : Il Corriere dello Sport racconta un retroscena dell’acquisto di Elmas. Il centrocampista è stato espressamente chiesto da Ancelotti al ds partenopeo Giuntoli. “Cristiano, chiudi per Elmas. Lo voglio per gli ultimi giorni di ritiro” Queste le parole che il quotidiano attribuisce al tecnico, aggiungendo: “Settimane di trattative, poi l’affondo decisivo arrivato su esplicita richiesta del tecnico che lo ha voluto ...

CorSport : Il Napoli al lavoro per Pepé o Icardi. Il francese vuole un ingaggio pari a quello dei big : È l’ora della scelta per il Napoli: Pépé o Icardi. Ancelotti, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe contento in entrambi i casi. Ma ci sono le trattative da concludere e, in mezzo, le esternazioni social dell’Oracolo di Delfi dei nostri giorni, Wanda Nara. Il Napoli è galvanizzato dall’apertura di Icardi ed aspetta solo di affondare il colpo. Si tratta di scegliere tra lui e Pépé, ovvero di scegliere “se insistere tra le linee oppure sul ...

CorSport : Sondaggio del Betis per Milik : Ci sarebbe una novità su Arkadius Milik. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Betis avrebbe fatto un Sondaggio per l’attaccante del Napoli. Sono voci che arrivano da Siviglia, dichiara il quotidiano. Finora Milik era stato associato solo alla trattativa per Rodrigo. All’epoca lo aveva scritto il giornale spagnolo Super Deporte, che aveva contestualmente accennato alla mancata volontà dell’attaccante del Valencia di scegliere il ...

CorSport : Continua la trattativa per Pépé. Giuntoli incontra un intermediario : Si lavora su più fronti sul piano dell’attacco. Va avanti l’affare Icardi, con i contatti tra De Laurentiis e Marotta. Si attende di scoprire se si sbloccherà la trattativa per James Rodriguez. Ma, intanto, non si interrompe il contatto con la Francia per Nicolas Pépé. Il Corriere dello Sport scrive che nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra le due società per l’attaccante francese, “obiettivo primario come Maurito, però ...

CorSport : Il Napoli riapre la trattativa per Lozano : Dalla Colombia arriva la notizia che James Rodriguez ha anticipato la fine delle sue vacanze per volare a Madrid a parlare con Mendes. I media spagnoli lo danno sempre più vicino all’Atletico Madrid. Del resto, a parità di offerta, Florentino Perez sceglierà la cessione a titolo definitivo che vogliono gli spagnoli e non il prestito con diritto di riscatto che chiede il Napoli. E allora il club di De Laurentiis riapre il discorso Lozano, scrive ...

CorSport – Blitz Napoli per Icardi : fissato il prezzo. ADL tratta con Marotta. Il punto : CorSport – Blitz Napoli per Icardi: fissato il prezzo. ADL tratta con Marotta. Il punto della trattativa che sembra prendere la strada verso il capoluogo partenopeo, la fa l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. CorSport – Blitz Napoli per Icardi: fissato il prezzo. ADL tratta con Marotta. Il punto . “E ora, la questione si fa seria. Sempre più seria: perché dopo l’ apertura di Icardi di una ...

CorSport : contatto De Laurentiis-Marotta per Icardi : Prima la timida apertura di Wanda Nara al trasferimento di Icardi al Napoli. Poi il contatto diretto tra De Laurentiis e Marotta. Lo racconta il Corriere dello Sport. Un contatto così importante tra i due mancava dai tempi dell’affare Higuain. C’è stata una chiacchierata sull’attaccante argentino, primo passo per un accordo tra le due società. Un accordo in cui potrebbero giocare un ruolo a favore del Napoli proprio due ex Napoli, Sarri e ...

CorSport : Apertura totale di Icardi al Napoli. In programma una telefonata con Ancelotti : Il Corriere dello Sport torna sulla concreta possibilità di Icardi al Napoli. Se la Juve ha liberato la numero 9, declassando Higuain alla 21, anche il Napoli è in procinto di fare lo stesso vendendo Simone Verdi. Tutto è cambiato nel corso dell’ultimo week end a Ibiza, Mauro ha seriamente preso in considerazione il Napoli, non lo valuta inferiore alla Juve e ha in programma una telefonata con Carlo Ancelotti. Anche Wanda Nara sembra aver ...

CorSport : Per Ancelotti Gaetano potrebbe restare nel Napoli : Ancelotti studia Gaetano. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe restare nel Napoli diventando un centrocampista offensivo capace di segnare come un attaccante: “in un play che sappia fare tutto, un metodista che non abbia paura dei contrasti, più vicino ai propri difensori che alla porta avversaria” Ancelotti vuole che giochi la palla tra le linee senza perderla Sarebbe un ruolo nuovo per il 19enne per il quale l’ipotesi prestito che fino a ...