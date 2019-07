Chi l' ha ucciso è un animale | il dolore del sindaco

Carabiniere ucciso - la prof Chiude profilo Facebook. La donna è anche una giornalista : Domani scatta la sospensione della docente di storia dell'arte dell’Istituto Pascal di Romentino di NovarIl presidente dell'Odg Carlo Verna: "Come tutti è tenuta al rispetto della deontologia e dovrà rispondere al consiglio di disciplina".Continua a leggere

Carabiniere ucciso - arriva la reazione di Ilaria CucChi alla foto del sospettato bendato : Non si placano le polemiche generate dalla diffusione della foto di Christian Gabriel Natale Hjorth. Si tratta di uno dei due giovani americani fermati per l’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega. Lo scatto che ha creato scandalo lo ritrae ammanettato e bendato all’interno di un ufficio di una caserma. Il fotogramma è circolato prima su Whatsapp e poi immediatamente sui social, finendo su tutti i siti di informazione e sui ...

Carabiniere ucciso - l'audio delle Chiamate al 112 : "Mi hanno rubato la borsa - Chiedono il riscatto" : La posizione dello spacciatore, o mediatore, è al vaglio degli inquirenti. Da chiarire per quale ragione abbia chiamato i...

Sospesa la prof che ha insultato il carabiniere ucciso Lettera di un militare : «Noi risChiamo la vita ogni giorno» : L’insegnante di storia dell’arte e disegno dell’Istituto Pascal di Romentino di Novara da domani senza cattedra. Il ministro dell’Istruzione Bussetti ha chiesto il licenziamento, in un commento su Facebook aveva scritto: «Uno di meno». Poi le scuse

Carabiniere ucciso - l'audio della telefonata al 112 : "Mi hanno rubato la borsa - Chiedono il riscatto" : “Buonasera, guardi, mi hanno rubato la borsa, sto in piazza Gioacchino Belli, però questi ragazzi io li chiamo e mi chiedono il riscatto dei soldi e tutto quanto...e io purtroppo devo fare una denuncia, dentro ho i documenti, non dico i soldi, codice fiscale e la patente, tutto... se potete venire... almeno vi dò il numero eh.. se loro mi rispondono voi potete rintracciarli... perché mi sono anche scappati, li ho visti ...

Carabiniere ucciso - i vertici dell’Arma : “Fatto grave la foto del ragazzo bendato”. La Procura aprirà un’inChiesta : Il militare che ha messo ha coperto gli occhi all’interrogato «sarà immediatamente spostato a un reparto non operativo». Polemica politica: il ministro Salvini: «La vittima è il Carabiniere», Fiano (Pd): «Il Ministro della paura, fomenta i sentimenti istintivi di rabbia e di odio»

Carabiniere ucciso - diffusa la foto Natale Hjorth bendato e legato : l'Arma apre inChiesta : È stata diffusa qualche ora fa, e pubblicata da diversi quotidiani nonostante l'articolo 8 del codice deontologico dei giornalisti sia molto chiaro, la foto del 18enne Gabriel Christian Natale Hjorth, accusato dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, mentre è seduto su una sedia in caserma, con le mani legate dietro la schiena e una benda sugli occhi. La foto è stata scattata all'interno della caserma, diffusa in almeno una chat ...

Maria Giovanna Maglie inChioda l'insegnante che ha insultato il carabiniere ucciso : il precedente-choc : Sabato, una professoressa di Novara ha indignato l'Italia. Riferendosi all'assassinio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma, ha scritto: "Uno di meno, chiaramente con sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza". Una porcheria totale per la quale la signora ha anche prova

Carabiniere ucciso - il sospettato bendato in caserma : l’Arma avvia un’inChiesta sulla foto del 19enne che circola nelle chat dei militari : Christian Gabriel Natale Hjort ammanettato e con gli occhi coperti da una benda, privato della possibilità di sapere dove sia e cosa accada intorno a lui mentre è nella caserma di via Selci, mentre per giunta è ancora sospettato per la morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega e nei suoi confronti in quel momento non è ancora stato preso alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria. Qualcuno nella stanza scatta una foto, la invia nelle ...

Rita Dalla Chiesa contro Saviano dopo il post sul carabiniere ucciso : “La scorta lo lasci solo” : Mentre circolavano ancora le voci su un coinvolgimento di due nordafricani, lo scrittore invitava a non strumentalizzare la...

Carabiniere ucciso - inChiesta in Procura sulla foto rubata dell'interrogatorio bendato : Un?inchiesta interna e la volontà di fare chiarezza in tempi rapidi. Ad aprirla è stato lo stesso Comando generale dei carabinieri dopo aver saputo che, durante la giornata di...

Carabiniere ucciso a Roma - è stato il pusher a Chiamare i carabinieri? Dubbi sull'uomo misterioso : Si chiamano Elder Lee e Natale Hjorth le due belve americane che hanno ammazzato a coltellate Mario Rega Cerciello, il Carabiniere di 35 anni ucciso a Roma. Hanno confessato. Il primo sarebbe l'esecutore materiale. Un omicidio commesso da due ricchi, viziati e drogati. Omicidio commesso per nulla. U

Giorgia Meloni onora il carabiniere ucciso : il gesto - uno sChiaffo a Chi tace : Su twitter, Vittorio Feltri ha puntato il dito contro chi, dopo il brutale omicidio del carabiniere a Roma, si è trincerato dietro a un vergognoso silenzio. Già, in molti lo hanno fatto. E c'è anche chi ha fatto di peggio, chi come Roberto Saviano e David Parenzo ha accusato la destra di usare la vi