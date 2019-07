Cc ucciso, autopsia: colpito 11 volte

Sono state 11,e non 8 come inizialmente si pensava, le coltellate inferte al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega causandogli la morte. Il dato è emerso dall'svolta all'istituto di medicina legale della Sapienza. In un primo momento i colpi che hanno raggiunto il carabiniere sembravano otto ma l'esame autoptico ha individuato altri tre fendenti. Secondo l'il milite è deceduto a causa della forte emorragia.(Di domenica 28 luglio 2019)