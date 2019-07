Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Roma, 27 lug. (AdnKronos) – Il countdown per laè iniziato. Giovanniva avanti per la sua strada. Domani il governatore ligure sarà alla festa della Lega lombarda a Golasecca e forse già lunedì, sui social (con un post su Facebook), secondo quanto risulta all’Adnkronos, annuncerà la nascita dei Circoli della sua associazione, il nuovo soggetto politico di stampo moderato (destinato a coprire il fronte sinistro della Lega salviniana), che ancora non ha un nome definitivo: la scelta è tra “Cambiamo insieme” e “Italia in crescita”. I circoli, che verranno lanciati in un tour a settembre, saranno presidio su tutto il territorio nazionale della nuova componente ‘ana’, che scalpita per abbandonare la casa madre prima che sia troppo tardi e si bruci del tutto l’effetto novità per i tanti azzurri delusi ...

Le_Valentinois7 : New post: 'Toti verso la scissione da FI ' - LaCnews24 : Fi, Toti pronto all'addio: i dissidenti calabresi scaldano i motori e Occhiuto si indebolisce ancora… - giuliabottini : -