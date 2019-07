Rocco Papaleo a Blogo | Maledetti amici miei su Rai2 un cazzeggio di lusso E

Fonte : blogo

(Di sabato 27 luglio 2019) "Non pensavo potesse diventare un film cult. Ha avuto una enorme fortuna. Prima di quel film mi chiamavano facendo riferimento a Pieraccioni, dopo hanno iniziato a chiamarmi Basilicata coast to coast".ai microfoni diripercorre il clamoroso successo di Basilicata coast to coast, film per il cui decennale è stato ospite ieri sera a Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata. L'attore, che ha da poco finito di girare il nuovo film di Carlo Verdone dal titolo Si vive una volta sola ("lavorare con Verdone è un sogno che si è realizzato. È un mio idolo, stare faccia a faccia con lui è strepitoso, è una icona"), si è detto appagato sul piano professionale:: "suundi". E su Belen Rodriguez pubblicato su TVBlog.it 27 luglio 2019 12:04.

