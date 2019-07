Le vite parallele e divergenti delle favolose sorelle Bouvier

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 27 luglio 2019) Stefania Vitulli Jackie da topo di biblioteca a icona mondiale del lusso Lee da spirito ribelle a vittima di schiaffi esistenziali «Poco importava che Nureev, pur bisessuale, fosse prevalentemente gay. Dopotutto, anche Truman Capote si sarebbe innamorato di Lee, della sua eleganza, della bellezza, dell'intelligenza e del carisma. Lee non resistette a quel fascino virile, attratta come molte altre donne dalla sensualità e dall'esuberante glamour del ballerino». Storie di titani che incontrano titani. La «Lee» qui descritta è Caroline Lee, nata il 3 marzo 1933 a New York, abile pr, esemplare da salotti e paparazzi, decoratrice di interni, ma soprattutto sorella minore di Jacqueline Kennedy Onassis e dunque cognata di John Fitzgerald Kennedy. Mentre Nureyev, di cui scorre in questi giorni sugli schermi il biopic, è entrato in scena in Europa da pochi anni come animale ...

AndriErre : _ retroscena. _ vite parallele Ma anche: non me ne frega niente. - diconoBorder : Non capirò mai (o meglio non accetterò mai) che brava gente viva in solitudine, mentre alcuni/e tengono i piedi in… - ilu_iciao : RT @Elisena_sempre: ...vite parallele...come era bello il mare...diario... -