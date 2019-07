Ladri entrano in negozio di auto per rubare | i proprietari li scoprono e li inseguono per

Daniel Sturridge - Ladri entrano in casa del calciatore e gli rubano il cane. Lui : “Siete pazzi! Ridatemelo - pagherò qualsiasi cifra” : I ladri si sono introdotti in casa sua nel cuore della notte e hanno portato via il suo cane. Questo il racconto fatto su Instagram dall’ex giocatore del Liverpool Daniel Sturridge. Nel filmato, il calciatore fa vedere la sua casa di Los Angeles: mostra un vetro rotto e poi fa notare che i ladri hanno lasciato perdere tutti gli oggetti di valore per rubare invece il cane. “Siete pazzi! Entrate in casa mia per rubarmi il cane? ...

Formula 1 – Paura in casa di un noto pilota : Ladri entrano nell’abitazione - rapina sventata! Il racconto eroico [GALLERY] : ladri in casa Grosjean: il pilota francese della Haas racconta la terribile disavventura vissuta poche notti fa Sembra un periodo non troppo fortunato per gli sportivi di tutto il mondo: dopo i furti nelle abitazioni in Spagna di Morata, Zidane e e Isco, anche il mondo della Formula 1 è stato preso di mira dai ladri. Romain Grosjean e la moglie hanno infatti raccontato sui social il terribile spavento che hanno vissuto nei giorni scorsi: ...

Orrore a Cagliari : l’anziano ucciso è in un lago di sangue - i Ladri entrano in casa a rubare tutto : Il cadavere ancora a terra, in un lago di sangue, e i ladri che entrano dalla finestra per rubare oggetti di valore nella sua abitazione. Adolfo Musini, il pensionato di 88 anni ucciso nella sua casa di Cagliari, era diventato un “bancomat” per i tossicodipendenti della zona. Sono i nuovi inquietanti quanto deprecabili particolari sull'omicidio avvenuto nel quartiere di San Michele, nel capoluogo sardo. l’anziano sarebbe stato ucciso durante un ...