Trump minaccia Apple e Google sugli affari con la Cina

Perché Trump minaccia l'Ue con nuovi dazi : Usa-Ue: Trump minaccia dazi per 4 miliardi, a rischio anche il parmigiano Madrid, 3 lug 08:46 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti minacciano di imporre tariffe commerciali su 89 prodotti dell’Unione europea, per un valore complessivo di 4 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "El M

Armi Usa a Taiwan - la Cina minaccia sanzioni : «Trump smetta di giocare col fuoco» : La Cina ha minacciato di sanzionare alcune aziende americane in risposta alla vendita di Armi Usa a Taiwan. L'accordo concluso tra Washington e Taipei include l'acquisto di 108 carri armati...

Web tax varata dalla Francia : ira Usa/ Trump minaccia dazi su vini - moda e auto : Web tax, Francia vara tassa al 3% sulle vendite dei giganti di Internet. Washington all'attacco: 'Legge contro di noi'. E Trump...

Francia tassa i giganti del web. Trump minaccia dazi : La minaccia di ritorsioni degli Stati Uniti non è servita a piegare la Francia. Con il definitivo via libera del Senato, il parlamento francese ha adottato oggi la cosiddetta ‘Taxe Gafa’, l’imposta unilaterale sui colossi digitali del web come Google, Amazon, Facebook o Apple che ha fatto infuriare l’amministrazione Trump. Fino all’ultimo, Washington ha tentato di indurre Parigi a fare retromarcia, bollando ...

La Francia vota la web tax. E Trump minaccia ritorsioni : Il presidente francese fa l’occhiolino durante un incontro all’Eliseo (foto.: BENOIT TESSIER/AFP/Getty Images) L’Ufficio del rappresentante commerciale della Casa Bianca ha deciso di aprire un’indagine sulla web tax che la Francia si appresta a votare in parlamento per colpire le grandi società tecnologiche che fanno affari in Europa. La decisione è stata presa direttamente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e si inscrive ...

Ultimatum dell’Iran sul nucleare. Trump minaccia ritorsioni : NEW YORK - Il presidente iraniano Hassan Rohani in un messaggio sulla tv di stato ha annunciato che l'Iran potrebbe aumentare da domenica i livelli di produzione dell'uranio arricchito...

Dazi - Coldiretti : Trump minaccia il 50% del cibo Made in Italy in USA : “Oltre la metà dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti rischia di essere colpito dai Dazi annunciati dall’amministrazione Trump“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti provocati dai nuovi Dazi annunciati da Washington nei confronti dei prodotti dell’Unione Europea. “Si tratta di un duro colpo per l’Italia che ha aumentato dell’11 % le esportazioni agroalimentari in Usa nel primo ...

Iran - abbattuto drone Usa : Trump minaccia risposta e convoca riunione alla Casa Bianca : Rischio di escalation nella crisi tra Stati Uniti e Iran dopo l’abbattimento del drone Usa. Il presidente americano Trump ha convocato un briefing con i leader del congresso, dell’intelligence e delle forze armate. Il presidente russo Putin ha avvertito che una «risposta» contro Teheran potrebbe essere una «catastrofe». Intanto a Wall Street il petrolio chiude in rialzo del 5,4% ai massimi dal 29 maggio ...

Il "Drone fumante" nel Golfo. L'Iran colpisce - Trump minaccia - Putin media : Golfo, la “pistola fumante” ha la forma di un drone a stelle e strisce. Il drone abbattuto dai Pasdaran nel sud dell’Iran, vicino allo stretto di Hormuz, manda un “chiaro messaggio” all’America e prova che Teheran, “anche se non intende fare la guerra a nessuno, è pronta alla guerra”. Lo ha detto il comandante delle Guardie della rivoluzione islamica di Teheran, il generale Hossein Salami, ...

Donald Trump minaccia la Germania : "Sanzioni contro Nord Stream 2" : Donald Trump ha annunciato che sta considerando di imporre sanzioni contro il NordStream 2, il nuovo gasdotto russo-tedesco da tempo nel mirino del presidente americano, che oggi è tornato a mettere in guardia la Germania contro la dipendenza energetica da Mosca.Ricevendo il presidente polacco alla Casa Bianca, Trump ha annunciato ai reporter che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin al prossimo G20 in Giappone.

Regno Unito - iniziata la visita di Trump. Il presidente Usa contro sindaco di Londra : “Io esempio di minaccia? È un perdente” : Una visita di Stato lunga tre giorni, con la Brexit alle porte, mentre la Gran Bretagna attende il prossimo premier dopo le dimissioni di Theresa May seguite al fallimento dei suoi accordi con la Commissione europea. Donald Trump atterra nel Regno Unito, dove parteciperà a un banchetto ospitato dalla regina Elisabetta II e incontrerà May. Anticipato dalle parole pronunciate mentre era in volo a bordo dell’Air Force One: da un lato, le ...