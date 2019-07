Terza amichevole del Crotone contro il Monopoli termina a favore 2-1 dei pitagorici

Diretta Lazio Triestina/ Streaming video e tv : Terza amichevole per Inzaghi : Diretta Lazio Triestina Streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live della terza amichevole dei biancocelesti, oggi 21 luglio,.

Juventus - fissata la Terza amichevole estiva in Asia : il 26 luglio contro il Team K-League : Il tour estivo in Asia della Juventus si arricchisce di un altro grande appuntamento: è stata ufficializzata la partita contro il Team K-League, una selezione di stelle del campionato coreano: il match si terrà il 26 luglio al World Cup Stadium. Due partite di International Champions Cup, programmate il 21 luglio a Singapore contro il Tottenham e il 24 a Nanchino contro l’Inter, un ‘altra si disputerà invece in Europa il 10 ...