Spazio | il satellite JUICE inizia il suo viaggio sulla Terra | la struttura interna

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Airbus Defence and Space ha completato le prime fasi di costruzione delladeldell’Agenzia spaziale europea (ESA). Questo segna l’inizio del suoterrestre attraverso diversi siti Airbus in Europa (Lampoldshausen, Friedrichshafen e Tolosa) in vista della sua integrazione finale. Airbus sta costruendo la sonda spaziale(JUpiter ICy Moons Explorer) per conto dell’ESA, per studiare il potenziale delle lune ghiacciate di Giove – Europa, Callisto e Ganimede – di ospitare ambienti che conducono alla vita, come gli oceani del sottosuolo. Allo stesso modo,effettuerà osservazioni anche sull’atmosfera, la magnetosfera, su altri satelliti e sugli anelli di Giove. In qualità di capocommessa, Airbus è alla guida di un consorzio di oltre 60 aziende in tutta Europa. Lao SSTS (Structure, ...

MelaVerdeNews : #Repost adnkronos_ ··· L'EUROPA BOLLE, L'IMMAGINE DAL SATELLITE ?? L'#Europa sta bollendo stretta nella morsa del… - Sabatin42249197 : RT @Tg3web: Si apre una nuova frontiera nell’esplorazione dello spazio profondo. Il satellite LightSail 2, in orbita attorno alla Terra, st… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Si apre una nuova frontiera nell’esplorazione dello spazio profondo. Il satellite LightSail 2, in orbita attorno alla Terra, st… -