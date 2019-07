Rieti | Coldiretti | pastori da tutto il Lazio | domani parte transumanza

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma – Al viasabato 27 luglio dalle 9.30 il weekend dedicato allazia. A, in piazza Vittorio Emanuele II, i visitatori potranno trovare i prodotti tipici nel mercato di Campagna Amica, degustare il menu’ del pastore, imparare a mungere in maniera tradizionale, sperimentare le ricette antiche e riconoscere il vero formaggio Made in Italy nel primo ‘Salone del Pecorino’. Nell’occasione sara’ illustrato anche il dossier ‘Sos’ elaborato dalla. Da piazza Vittorio Emanuele II partira’ lacon destinazione altopiano di Rascino (Fiamignano) dove domenica 28 luglio, con numerose iniziative organizzate dalla, dalle fattorie didattiche al battesimo della sella, si celebrera’ la giornata dellazia. Il settore ovicaprino attraversa una situazione difficile non solo a causa ...

ColdirettiPc : RT @coldiretti: Caldo, Coldiretti:domani sabato 27 luglio 2019 torna la transumanza delle pecore. A Rieti, dalle ore 9.30, in piazza Vittor… - ColdirettiG : RT @coldiretti: Caldo, Coldiretti:domani sabato 27 luglio 2019 torna la transumanza delle pecore. A Rieti, dalle ore 9.30, in piazza Vittor… - coldiretti : Caldo, Coldiretti:domani sabato 27 luglio 2019 torna la transumanza delle pecore. A Rieti, dalle ore 9.30, in piazz… -